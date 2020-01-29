В Сургуте мужчина ударил жену, а после выпрыгнул с четвертого этажа

Сегодня ночью в многоквартирном доме по адресу Комсомольская, 44/1, 23-летний сургутянин ударил свою жену по лицу, после чего выпрыгнул с четвертого этажа. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в УМВД Сургута.

«По предварительной информации, у девушки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, однако от госпитализации она отказалась. Ее супруг доставлен в сургутскую травматологию с ушибом грудной клетки, а также с сотрясением головного мозга», рассказали корреспонденту агентства в ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному инциденту. Отметим, что сургутянка заявление об избиении в отделение УМВД не подала.