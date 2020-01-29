В Югре будут судить бывшего бойца Росгвардии, по вине которого тяжело пострадал человек

В Югре будут судить 21-летнего сотрудника войск Росгвардии. Он уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль, водитель которого получил тяжелые повреждения в этой аварии. Уточняется, что ДТП случилось в сентябре 2019 года на автодороге между Лянтором и Нижнесортымским.

По сообщению прокуратуры Сургутского района, молодой человек обвиняется по уголовной статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Ему грозит лишение свободы до двух лет.

UPD: После публикации новости с СИА-ПРЕСС связалась пресс-секретарь территориального управления Росгвардии Наталья Васильченко, которая сообщила, что на момент аварии молодой человек находился в процессе увольнения, и на данный момент на службе уже не состоит .