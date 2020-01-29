Сургутская организация журналистов вступилась за избитого коллегу

Правление Сургутской городской организации журналистов потребовала тщательного расследования инцидента, произошедшего на штрафстоянке 24 января с журналистом «СургутИнформ-ТВ» Евгением Неупокоевым.

Городская организация журналистов считает гарантией обеспечения безопасности журналистов и свободы прессы в выполнении следующих условий:

- со стороны работодателей всех форм собственности в коллективах должна проводиться работа по разъяснению законных прав журналистов при выполнении своих обязанностей;

- органы государственной власти должны защищать от угроз представителей этой профессии и обеспечивать их безопасность.

- все стороны должны относиться к насилию в отношении журналистов, как к преступлениям, направленным на подрыв общественного порядка и демократических основ государственного управления.

Мы ждём тщательного и беспристрастного расследования произошедшего инцидента и самого строгого наказания виновных лиц в соответствии с требованиями уголовного законодательства.

Напомним, что председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв также заступился за пострадавшего репортера, пообещав следить за ходом расследования.