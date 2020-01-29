​Сургутские высотки оказались далеко не самыми большими по сравнению с небоскребами в других городах

Сургут не вошел в десятку самых «высотных» городов России как по новостройкам, так и по вторичному рынку жилья. Такие данные приводит в своем исследовании Domofond.ru. Как выяснилось, абсолютными лидерами по средней этажности новых домов в стране оказались подмосковные Котельники и Одинцово (по 25 этажей), далее идут Кудрово (Ленинградская область) и Москва (по 22 этажа).

У Сургута этот показатель равен классической высоте сибпромстроевских домов – 17 этажам. Таким образом наш город поделил места с 13 по 29 по высоте новостроек во всех населенных пунктах России – столько же этажей, например, у Краснодара, Красноярска, Самары, Перми, Новосибирска и Ижевска. Чуть ниже с показателем в 16 этажей у новостроек оказалась Тюмень.

Если же говорить про высоту домов на вторичном рынке, то столица области оказалась выше остальных городов «матрешки» – она заняла 14-21 место с показателем в десять этажей. У Сургута и Нижневартовска он оказался равен девяти этажам – они разместились между 22 и 68 местом. И самыми малоэтажными оказались Нефтеюганск и Ханты-Мансийск – у них в среднем на вторичном рынке дома составляют пять этажей.