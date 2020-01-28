​Этой ночью в Сургуте можно наблюдать сразу два уникальных астрономических явления

Ночью 28 января в небе над Сургутом (и не только) можно наблюдать сразу два уникальных астрономических явления. Луна и Венера окажутся очень близко друг к другу и их можно видеть невооруженным глазом. Фотографию этого расположения небесных тел прислал нам один из читателей. Как сообщает портал Skygazer, примечательно еще и то, что Луна в этот момент видна полностью, хотя Солнце освещает только ее край, а все остальное подсвечено так называемым «пепельным светом Луны» – светом, который упал от Солнца на Землю, отразился в Луну, и после отразился еще раз – но уже в наши глаза.

Второе сегодняшнее явление нельзя увидеть без хотя бы простенького телескопа. Дело в том, что ночью 28 января Венера проходит рядом с Нептуном – самой далекой из крупных планет Солнечной системы. Увидеть его невооруженным глазом нельзя, но если направить телескоп на Венеру – то бонусом получите еще и Нептун. Это небесное сближение началось 25 января и продлится до 29 января, так что вы еще можете успеть его зафиксировать лично.

Сегодня ночью, с 28 на 29 января, все может испортить погода – в городе начинается облачность и снегопад, а завтра вечер и ночь будут ясными (и холодными – до минус 28 градусов).