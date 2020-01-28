В Сургуте задержали рейс «Аэрофлота» в Москву на 11 часов

Сегодня, 28 января, в сургутском международном аэропорте имени Салманова задержался рейс авиакомпании «Аэрофлот». Самолет должен был вылететь в 4.30 утра, но из-за технической неисправности он отправился в полет к 16 вечера. Об этом сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в справочной аэропорта.

Согласно онлайн-табло сургутского аэропорта, самолет SU1511 задержался почти на 11 с половиной часов. СИА-ПРЕСС направил в аэропорт запрос, чтобы прояснить, почему рейс был задержан.

Напомним, Роспотребнадзор Югры усилил контроль за аэропортом Сургута из-за китайского коронавируса.