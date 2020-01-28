В торговых центрах и магазинах Сургута полицейские изъяли из оборота свыше 1000 единиц снюса

В декабре 2019 года сотрудники городского УМВД изъяли свыше тысячи единиц бестабачной никотиновой смеси в торговых центрах: Купец, Богатырь, Росич, а также в специализированном магазине по продаже снюса. Об этом заявил заместитель начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков синтетического производства Ярослав Реент на пресс-конференции посвященной результатам профилактики распространения никотиновой жевательной смеси.

«За текущий месяц мы проверили 159 торговых точек. Позитивность ситуации заключается в том, что после первых изъятий бестабачной продукции с торговых лавок, сейчас снюс в магазинах практически пропал. Работа по данному направлению будет продолжаться», — рассказал Ярослав Реент.

Он также подчеркнул, что помимо никотиносодержащих сосательных смесей правоохранительными органами изъяты различного рода фруктовые леденцы, которые содержат в себе никотин.

Напомним, что что если вы обладаете информацией о точках продажи снюса, сообщите об этом специалистам управления Роспотребнадзора Югры по телефону горячей линии: +7(3467) 36-00-03