В Сургуте и Сургутском районе проверили 290 магазинов, где продается снюс

На территории Сургута и Сургутского района сотрудники полиции и Роспотребнадзора проинспектировали 290 торговых точек, потенциально продающих снюс. Об этом стало известно на пресс-конференции в администрации Сургута, посвященной результатам профилактики распространения жевательного табака и никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей.

«В ходе проведенных рейдов изъято свыше 900 единиц некурительной никотиносодержащей пищевой продукции. По результатам проверки составлено шесть протоколов по факту продажи товара без сопроводительных документов и маркировок», —заявила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском районе Ирина Шайхутдинова.

Также во время встречи важность профилактических работ, по выявлению незаконных торговых точек отметила и заместитель главы Сургута Анна Томазова.

«Тема достаточная острая и нуждается в огласке. Такой повышенный интересен детей к никотиносодержащим сосательным и жевательным смесям потребовал от нас дополнительных усилий для их защиты. Благодаря взаимодействию родителей, общественных организаций и надзорных органов нам удалось снизить рост заинтересованности школьников к жевательному табаку», — рассказала Анна Томазова.

Напомним, что употребление никотиновой жевательной смеси наносит вред организму человека как в долгосрочной перспективе, так и в краткосрочной.

«Употребление жевательного табака влияет непосредственно на периферическую, центральную, сердечно-сосудистую нервную систему. Также возможны последствия в виде онкологических заболеваний, прежде всего желудочно-кишечного тракта», — рассказал заместитель руководителя по организационно-методической работе БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» Роман Магдеев.

Отметим, что если вы обладаете информацией о точках продажи снюса, сообщите об этом специалистам управления Роспотребнадзора Югры по телефону горячей линии: +7(3467) 36-00-03