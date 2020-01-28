Владимир Соловьев заступился за репортера, избитого в Сургуте

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв попросит председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять на свой личный контроль расследование ситуации с избиением корреспондента «СургутИнформТВ». Об этом сообщается на сайте организации:

«СЖР будет следить за ходом расследования и при необходимости окажет пострадавшему журналисту юридическую помощь».

Напомним, в минувшую пятницу, 24 января, в Сургуте сотрудники штрафстоянки напали на журналиста Евгения Неупокоева, снимавшего репортаж. Следственный комитет начал проверку - действия нападавших могут попасть под статью о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.