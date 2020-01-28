Полиция Сургута предупреждает о фальшивых пятитысячных купюрах

В Сургуте продолжают находить поддельные пятитысячные купюры рублей, об этом сообщает городское МВД:

«Контролер-кассир одного из банков города обнаружил при пересчете денежной наличности билет номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Данная купюра была изъята и направлена на экспертное исследование, согласно, которому было установлено, что банкнота изготовлена не производством Гознак».

Возбуждено уголовное дело, полиция ищет теперь полиция ищет подозреваемых в производстве фальшивок.

Напомним, в минувший декабрь стало известно, что в Дагестане арестован фальшивомонетчик, пытавшийся сбыть в Сургуте миллион поддельных рублей пятитысячными купюрами.

Справка от полиции. Как различить подделку:

1. На настоящей купюре номиналом в тысячу рублей под гербом Ярославля должна просматриваться цифра «1000», состоящая из микроотверстий. Это касается и пятитысячной купюры, но цифра «5000» будет под гербом Хабаровска. Бумага в этом месте должна быть гладкой, а линии отверстий параллельны.

2. На подлинных купюрах достоинством пять и одна тысяча рублей слева от изображения Ярослава Мудрого и Муравьева-Амурского на однотонном поле расположены многоцветные радужные полосы. При наклоне купюры должны переливаться различными цветами.