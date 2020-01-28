В Сургут вернутся 30-градусные морозы

Сургут ожидает резкое похолодание. В ночь с 29 на 30 января температура опустится до минус 30 градусов Цельсия, и мороз продержится до воскресенья, 2 февраля. Об этом сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Низкие температуры продержатся с 30 января по 1 февраля - в эти дни ожидается 30-градусные морозы. Однако в течение субботы холод будет отступать, и уже к середине воскресенья, 2 февраля, температура поднимется до минус 15 градусов.

МЧС напоминает, что при низких температурах загородные поездки рекомендуется отменить. Если поездка неизбежна, то возьмите с собой запасное топливо, средства связи, проверьте и утеплите автомобиль.

В связи с морозами на федеральных трассах работают дорожные службы для обогрева машин и эвакуации водителей. Особое внимание будет уделяться автомобилям, припаркованным на обочинах вне городов и поселков.