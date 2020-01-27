В Сургуте 29 сирот оставили без положенных им квартир

В Сургуте 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не получили положенные им квартиры от администрации города, сообщает окружная прокуратура.

«По результатам проведенных в 2019 году проверок по обращениям 29 лиц установлено, что заявители достигли совершеннолетия и своего жилья не имеют. В этой связи прокурор обратился в суд с исками о возложении на администрацию города Сургута обязанности обеспечить заявителей жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда», — заявлено в сообщении.

Отметим, что по факту случившегося окружной прокурор обратился в суд, по решению которого все заявители получили положенные им квартиры.

СИА-ПРЕСС связался с администрацией Сургута, но оперативно предоставить комментарий корреспонденту агентства не смогли.