​В Сургуте прошел массовый пикет против взысканий с граждан компенсации процентной ставк

Сегодня, 26 января, в Сургуте прошел массовый пикет в парке 31 микрорайона против взысканий с граждан компенсации процентной ставки. На митинге присутствовали участники программ «Улучшение жилищных условий» и «Молодая семья».

На улице собралась группа людей с плакатами, гласившими: «мы против возврата КПС!!! мы не обманщики!!!», «власти ХМАО сдержите свои обещания, а не ищите оправдания!», «ипотечное агентство Югры! Отзови судебный иск! Выплати субсидию моим детями» и другие.

Весь процесс контролировали представители силовых структур.

Собравшиеся на пикете подготовили резолюцию со следующими предложениями:

«разработать пути для заключения мировых соглашений с участниками на любой стадии судебных разбирательств.

разработать пути для единовременной выплаты семьям, пострадавшим от некомпетентной проверки Ипотечным агентством Югры, в размере исковых требований о возврате компенсации процентной ставки.

всем детям, на которых оформлены доли в связи с участием в данной жилищной программе – выплатить субсидию в размере стоимости 12м2 на момент приобретения жилья».