​Глава Сургута прокомментировал уборку снега в городе

Накануне, 25 января, в Сургуте прошла рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой с горожанами, на которой глава города Вадим Шувалов отчитался о ситуации с уборкой снега в городе.

В ходе встречи мэр города заявил, что чаще всего горожане жалуются на брошенные во дворах автомобили, которые занимают парковочные места, нехватку реагентов на дорогах и несвоевременный вывоз снега во дворах.

«Проведён объезд дворовых территорий. В 15 из них выявлены случаи невывоза снега. В связи с чем было составлено 15 актов осмотра, ведётся работа по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших эти нарушения», – сообщил он.

Кроме того, глава Сургута отметил, что за последние два месяца было вывезено свыше 510 тысяч кубометров снега, а в целом на зимний период 2019-2020 было заготовлено 42,5 тысячи тонн пескосоляной смеси.