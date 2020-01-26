​Центр СПИД организовывает в Югре лекции по профилактике ВИЧ среди старшеклассников

В средней школе №5 Ханты-Мансийска специалисты Центра СПИД провели для учеников старших классов профилактическую лекцию «ВИЧ: расставим точки».

Представители центра рассказали школьникам основную информацию о ВИЧ-инфекции и помогли закрепить полученные знания в игровом формате. Таким образом учащиеся смогли определить свой уровень знаний по данной теме.

«Профилактические уроки имеют практическую значимость, ведь для того, чтобы сохранить свое здоровье, уважать права людей, затронутых ВИЧ-инфекцией, каждому из нас необходимо владеть достоверной информацией и самому соблюдать правила безопасного поведения», – отмечают представители Центра СПИД.

Занятия с учениками и студентами образовательных учреждений проводятся специалистами Центра согласно предоставленному плану-графику на 2019-2020 учебный год.

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