​На территории Югры запущены 86 «ледовых дорог»

В Югре запущены в эксплуатацию 86 ледовых переправ, 57 из которых предназначены для жизнеобеспечения населенных пунктов региона. Средняя грузоподъемность «ледовых дорог» составляет 30 тонн.

Специалисты МЧС Югры напоминают автовладельцам, как необходимо себя вести во время движения по ледовой переправе:

выезжать на лёд необходимо медленно, без толчков и торможений, при этом отстегнув ремни безопасности;

на ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим;

не рекомендуется осуществлять движение при плохой видимости (туман или пурга).

Если все же Ваш автомобиль оказался в воде, то необходимо:

немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна; двери желательно не открывать, так как машина быстрее пойдет ко дну;

если автомобиль уходит под воду, то перед тем как покинуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов и выбирайтесь из автомобиля; по возможности избавьтесь от «тяжелой» одежды (обуви, пальто, куртки);

спасать нужно в первую очередь детей, в этом случае прижмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот пальцами и всплывайте.

«Необходимо помнить об опасности движения через несанкционированные ледовые переправы. Сократив путь, вы можете оборвать жизнь себе или своим близким», – предупреждают водителей представители главного управления МЧС России по Югре.

Телефон спасения для всех сотовых операторов 112.