Жителям трех жилых комплексов в Сургуте снизят ставку по ипотеке до семи процентов годовых

Жителям трех проблемных жилых комплексов в Сургуте будет снижена ставка по ипотеке до семи процентов годовых.

Речь идет о клиентах «Сбербанка», которые получили займы на приобретение квартир в ЖК «Любимый» (дома №1, №3 и №4), ЖК «Ривер Хаус» (дома №2 и №5) и ЖК «Уютный» (дома №2 и №6).

Ставка будет снижена временно - до 31.12.2020 года включительно, но не позднее срока ввода в эксплуатацию.

Если до конца 2020 года будет получено разрешение на ввод проблемного дома, процентная ставка восстановится до размера на момент ее снижения. Как сообщает пресс-служба региона, банк индивидуально доведет информацию до каждого клиента, при необходимости окажет консультационное сопровождение участникам процесса.