Житель Сургута остался без денег и машины из-за незнакомца, которого обнаружил дома после вахты

В Сургуте 57-летний житель города за один день лишился денег, телефона и машины из-за незнакомца, которого обнаружил дома, вернувшись с вахты.

Полицейским мужчина рассказал, что вернувшись с вахты домой, обнаружил у себя в квартире проживающего незнакомого мужчину. Тот пояснил, что снял жилье у женщины, которая оказалась бывшей женой пострадавшего.

Сургутянин и его новый знакомый решили выпить «за знакомство». Когда хозяин квартиры уснул, его собутыльник украл телефон, банковскую карту, деньги и угнал машину за 600 тысяч рублей.

Вора-угонщика поймали за пределами региона - в Уватском районе. Им оказался 37-летний уроженец Свердловской области, который ранее неоднократно был судим за имущественные преступления и преступления, совершенные против личности.

Стоит отметить, что угонщик на автомобиле сургутянина пьяным попал в ДТП в Уватском районе, а с места аварии скрылся. На него заведено три уголовных дела за мошенничество, кражу и неправомерное завладение автомобилем.