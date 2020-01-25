В Сургуте водитель "Приоры" лоб в лоб врезался в автобус №47

В Сургуте сегодня, 25 января, в дневное время на перекрестке улицы Щепеткина и проспекта Комсомольский столкнулись легковушка и пассажирский автобус.

Как сообщают очевидцы, водитель "Лады Приоры" проехал на запрещающий сигнал светофора и лоб в лоб врезался в автобус №47, который с улицы Щепеткина собирался повернуть на Комсомольский проспект.

От удара смяло капот "Приоры", сильнее всего со стороны водителя. Мужчину пришлось вызволять специалистам, так как сам н выбраться не мог.

Сообщается, что помимо него в салоне было еще четыре человека, они не пострадали, как и пассажиры автобуса.

Полицеские устанавливают обстоятельства ДТП.