На трассе Сургут-Нижневартовск в аварии с большегрузом погибли две женщины

Сегодня 25 января, около 10.35 на 23 км дороги Сургут-Нижневартовск произошла авария со смертельным исходом.

Женщина 1969 года рождения на КИА ехала со стороны Нижневартовска в сторону Сургута, не справилась с управлением - машину занесло и выбросило на встречную полосу.

Там иномарка столкнулась с большегрузом "Интернешнл" под управлением водителя 1974 года рождения.

В результате ДТП легковушку буквально смяло, водитель и пассажирка 1972 годов рождения скончались на месте, а пассажирка заднего сидения несовершеннолетняя 2003 года рождения получила телесные повреждения различной степени тяжести.