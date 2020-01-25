Полицейские разыскивают сургутянку, толкнувшую бабушку, которая от этого упала и сломала плечо

В Сургуте разыскивается горожанка, которая накануне, 24 января, толкнула на улице бабушку, та упала и сломала плечо.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту, все произошло около 10.20 часов возле дома № 61/1 по улице Федорова.

Неизвесная женщина толкнула бабушку 1951 года рождения, от чего последняя упала и получила закрытый оскольчатый перелом плечевой кости.

Приметы подозреваемой: женщина была одета в шубу черного цвета длиной до колена, с капюшоном, ботинки черного цвета на небольшом каблуке. С ней вместе была девушка, одетая в пуховик розового цвета с капюшоном, длиной до колен, шапку меховую, сапоги черного цвета.

Тем, кто узнал женщин, просьба позвонить по телефонам: 89324000023, 89293688966