Администрация Сургута пересмотрит схему всех городских автобусных маршрутов

В 2020 году администрация Сургута пересмотрит организацию городской транспортной схемы автобусных маршрутов. Об этом чиновники заявили в ходе встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с жителями города.

«В этом году администрацией будет заказана большая работа: «Комплексное обследование транспортных схем организации транспортного обслуживания населения», которая будет включать в себя пожелания всех сургутян, поскольку город растет и необходимо модернизировать нынешнюю схему», — рассказали представители сургутской администрации.

Напомним, что вчера глава региона провела пятичасовую встречу с жителями Сургута, обсудив ключевые проблемы города.