В Сургуте изменится порядок расселения из ветхого жилья

В Сургуте в ближайшее время изменится порядок расселения людей из аварийного жилья. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с сургутянами.

«Все аварийные дома, которые попали под развитие застроенных территорий, на которых застройщики не справились со своим договорами, возвращаются в реестр по времени постановки на учет. В отношении этих домов работает правило предусмотренное жилищным кодексом РФ, а именно внеочередное предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в этих домах», — заявила глава региона.

Губернатор подчеркнула, что даже не смотря на возможные судебные споры между администрацией города и застройщиками, люди в этот период не должны страдать. Сургутские чиновники инициативу главы региона поддержали.

Отметим, что на территории Сургута находится 64 тысячи квадратных метров ветхого жилья.