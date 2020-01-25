Наталья Комарова провела пятичасовую встречу с жителями Сургута, обсудив ключевые проблемы города

Сегодня в Сургуте в научной библиотеке СурГУ прошла рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой с горожанами. Мероприятие продлилось в общей сложности пять часов, а в самом начале собрания, глава региона поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием победы, вручив им памятные медали.

«Хотелось бы поздравить еще раз наших ветеранов. Всех тех, благодаря кому, спустя 75 лет мы имеем возможность увидеться, общаться, спорить и находить решения. Поздравляем вас, дорогие наши ветераны и примите пожалуйста эти награды. Дай вам бог здоровья, спасибо вам», — заявила в начале рабочей встречи Наталья Комарова.

В ходе обсуждения с сургутянами важных проблем, затрагивались такие темы как: качество вывоза и уборки снега, проблемы капитального ремонта и тарифов, а также расселение людей из ветхого жилья.

Отметим, что по некоторым вопросам жители города сразу смогли получить ответы, поскольку на месте работали помощники губернатора, а некоторые темы глава региона взяла на личный контроль.

Также, в завершении встречи Наталья Комарова поручила администрации Сургута улучшить качество работы с населением.