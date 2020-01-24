В Сургуте мужчины избили журналиста до потери сознания

Сегодня, 24 января, в Сургуте произошло нападение на корреспондента «СургутИнформ-ТВ» Евгения Неупокоева, когда он снимал телесюжет о деятельности штрафстоянки на Нефтеюганском шоссе, 12/1.

По словам главного продюсера СТВ Александра Садовского, на репортера напали трое мужчин в одном из помещений стоянки. Из рук журналиста выбили камеру, повалили его на пол и принялись избивать, пока он не потерял сознание.

В сургутской травматологии зафиксировали травмы корреспондента, среди которых имеется повреждение шейных позвонков.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Югры, организована проверка, в ходе которой действия нападавших могут попасть под статью о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Напомним, это второе нападение на Евгения Неупокоева. В предыдущий раз корреспонденту СТВ угрожали на месте ДТП.