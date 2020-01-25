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​В соцсетях появилось фото из школы № 15 в Сургуте, где ученику попалась запеканка с тараканом

Родители утверждают, что дети не один раз жаловались на насекомых

Фото: rodkom86
Фото: rodkom86

В соцсетях появилось фото из школы № 15 в Сургуте, где ученику попалась запеканка с тараканом.

«15-я школа. Питание детей! — сообщается в паблике «Родительский комитет Сургута и ХМАО», Дети часто говорят про тараканов. Мы в свою очередь (говорим — прим. ред.) на собраниях, но классный руководитель отвечает: «Я не видела! Дети придумывают». Как-то так».

Причем в комментариях под постом отмечается, что в этот же день для родителей в школе был накрыт стол для дегустации подаваемых ученикам блюд. Там, конечно, тараканов не было.

На момент публикации получить комментарий у руководства учреждения не удалось.


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24 января в 17:58, просмотров: 11368, комментариев: 8


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Комментарии:
vs c
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25 января в 17:03
У ИП Виноградовой - дети находили мелкие монеты в каше, плесень в йогурте, и даже стекло!!! 50 детей из 200 учащихся были недовольны питанием, подписали жалобу! Очень странно , что не проводятся периодические проверки ответственными службами- не так уж много колледжей и школ! Если родители не озаботятся, никто не займется! Всем, кто получает за это деньги и в чьей прямой компетенции контроль - глубоко наплевать!
sst
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25 января в 17:53
тендерная система в действии....
Alkonowa1ow
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25 января в 18:20
Дожили до того, что школьное питание доверили ИП. А что комбинат школьного питания также участвует в тендере на предоставление услуг школьного питания наравне с ИП ? Ведь контроль за чем процессом приготовления пищи для школ должен быть жесточайший. По крайней мере- это должно быть отдельно стоящее здание, а не в жилом доме ли пристрой. Контроль сроков хранения и температурный режим хранения приготовленных полуфабрикатов, надежность поставщиков и многое многое другое. К каждому работнику кухни не приставишь контролера. Но Роспотребнадзор должен заглядывать на кухню внезапно и не один раз в год. Кстати мы питаемся в общепите и если, хотя бы один раз мы побывали в качестве работника кухни, и посмотрели бы в каких условиях идёт приготовления пищи, то многих наверное после этого возник рвотный рефлекс. Я не говорю обобщающе. Выборочно. Пример почему в наших продовольственных магазинах можно работать с полуфабрикатами,например мясными,без головного убора. Это один из примеров. Как часто моют руки при приготовлении пиши работники кухни. Как часто меняют разовые перчатки. Мы этого не знаем. Мы просто полагаем, что там все соблюдают санитарные нормы. И доверяем питание наших детей. А общественный контроль со стороны родителей.? Пришли бы одели шапочки и халаты и посмотрели весь процесс приготовления пищи в ИП. Я думаю что женщины- матери детей лучшие контролеры. Почему бы нет?
сургутянка
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25 января в 19:36
У в квартирах тараканов днём с огнём не найдешь...
вера
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Сегодня в 12:01
фу прям тошнит
Ринат Кадыров
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Сегодня в 12:41
Ради хайпа таракашку могли и подбросить
goks
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Сегодня в 16:35
Очень похоже на правду. Мой ребёнок отказался от пииания. Причины:
1. Попадает волос в тарелке
2. Попадает ресница в тарелке
3. После каникул выдали цвелой хлеб
4. Часто дают полуфабрикаты (пельмени, вареники), которые холодные.
А показать картинку благопооучия и идеала можно всегда родителям.
Работники могут позволить себе поднять упавший банан или ложку на пол и положить детям на стол.
Претензий очень много к КШП. Если проанализировать картину по городу сколько откпзов от питания, можно сделать вывод не в пользу КШП. Просто всем удобно, кроме детей и их родителей.
Ринат Кадыров goks
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Сегодня в 20:06
Расскажи как накрыть обед на 100 человек и сохранить при этом температуру блюд? Суп всегда был чуть теплый, второе как правило золодное

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