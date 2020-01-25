В соцсетях появилось фото из школы № 15 в Сургуте, где ученику попалась запеканка с тараканом.

«15-я школа. Питание детей! — сообщается в паблике «Родительский комитет Сургута и ХМАО», — Дети часто говорят про тараканов. Мы в свою очередь (говорим — прим. ред.) на собраниях, но классный руководитель отвечает: «Я не видела! Дети придумывают». Как-то так».

Причем в комментариях под постом отмечается, что в этот же день для родителей в школе был накрыт стол для дегустации подаваемых ученикам блюд. Там, конечно, тараканов не было.

На момент публикации получить комментарий у руководства учреждения не удалось.