​Окружной суд отправил сургутского адвоката на 4,5 года в колонию общего режима

Сургутского адвоката «Гильдии адвокатов по Сургуту Адвокатской палаты Югры» (по нашим данным речь идет о Виталие Бухтоярове) за попытку мошенничества еще летом 2019 года осудили на 4,5 года колонии общего режима. Однако он подал апелляцию. Выиграть дело не удалось, сообщает прокуратура Югры: окружной суд оставил приговор неизменным.

Мужчине также запретили заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года, и выписали 200 тысяч рублей штрафа.

Напомним, в декабре 2016 года Бухтояров предложил обвиняемому по уголовному делу за два миллиона рублей помочь получить более мягкое наказание. Но тот его «сдал».