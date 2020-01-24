​Куда пойти в Сургуте в выходные 25-26 января?

25 января, суббота:

День студента в мультимедийном парке «Россия — Моя история»

Бесплатный вход в парк для всех студентов при наличии студенческого билета или зачетной книжки.

26 января, воскресенье

ДИ «Нефтяник». Мультимедийный шоу-спектакль «Единорог. Легенда»

«Единорог. Легенда» – это история о двух народах, которые, позабыв о своем истинном предназначении, взяли в руки оружие. Могущественный хранитель мира Единорог решил наказать разрушителей и превратил воинов-предводителей Озара и Дарину в волков. Впереди героев ждут нелегкий путь искупления, многочисленные испытания и великие чудеса. Спецэффекты, проекции, масштабные и зрелищные боевые сцены, великолепные костюмы и декорации, захватывающие приключения, былинный колорит, – вот главные составляющие сказочной истории, которую стоит посмотреть.

25-26 января:

Мультимедийный парк «Россия — моя история», проект «Блокада. Голоса»

С 25 января в мультимедийном историческом парке г. Сургута стартует проект «Блокада. Голоса». Это видеоархив, в котором собраны воспоминания жителей блокадного Ленинграда. В программе акции прокат аудиовизуальных роликов проекта.

Сургутский художественный музей. Выставка « Он гениален! »

В 2019 году талантливому художнику Анатолию Курникову (1949-2004) исполнилось бы 70 лет. Сургутский художественный музей представляет масштабную выставку, которая объединит работы разных этапов творчества художника. В новую выставку «Он гениален!» вошли произведения Курникова, хранящиеся в музее, в учреждениях культуры города и в частных собраниях.

Кстати, выставка поддержана гидом дополненной реальности ARTEFACT.

Галерея «Стерх», выставка «Средневековый город»

В галерее «Стерх» выставляются костюмы и артефакты фантастического мира, созданного для фильма Алексея Германа «Трудно быть богом» (по мотивам повести братьев Стругацких). Фантастический мир Арканарского королевства на безымянной планете создали мастера и художники киностудии Ленфильм и Академии им. А. Штиглица, на основе материалов Русского и Этнографического музеев.

Выставка сопровождается видео-, фото- и текстовыми материалами, экскурсионным обслуживанием.

Культурный центр «Порт», «Последняя выставка» Алисы Хост

«Последняя выставка» представит более 30 ярких и разноплановых художественных работ, а так же необычную пространственную инсталляцию молодой сургутской художницы. Автор активно экспериментирует с техниками, материалами и пространством, выражает собственные мысли, эмоции и идеи, зачастую выходя за рамки академического искусства.