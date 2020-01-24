Физкультурный диспансер Сургута продолжит принимать всех молодых спортсменов города

Спортивная общественность Сургута сумела отстоять физкультурный диспансер. Он будет снова работать в прежнем режиме и продолжит принимать всех молодых спортсменов города, а не только тех, которые входят в состав сборной Югры. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил президент федерации бокса Сургута Антон Малаховский.

— Насколько я знаю, для решения проблемы к вам на встречу в Сургут приехал глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Как все прошло?

— На встрече присутствовал и директор окружного депздрава, и глава департамента физической культуры и спорта [Сергей Артамонов]. Мы сумели договориться. Что нас удивило, — это понимание со стороны чиновников, их человеческое отношение, что сейчас редко встретишь. Они вошли в наше положение и приняли решение, что физкультурный диспансер Сургута продолжит работать в прежнем режиме. Это значит, что дети до 18 лет будут получать углубленный медицинский смотр два раза в год. Как это было изначально.

— В режиме медицинского учреждения произойдут какие-то изменения, или все вернется к старому укладу?

— Какие-то незначительные изменения будут. Понимаете, перед нами стоял острый вопрос, который требовал решения именно сегодня. И оно было принято. Все сейчас поняли, что диспансер недостаточно модернизирован, нужна поддержка. Но главное — диспансеру быть. А нюансы, связанные с законодательством мы будем решать уже в рабочем порядке. У нас попросили небольшую отсрочку , чтобы все отрегулировать.

— Сколько времени потребуется, чтобы дети снова могли в штатном режиме проходить медосмотры?

— Диспансер уже сегодня возвращается к нормальной работе. Сургут поднялся и отстоял его. Еще одна маленькая победа гражданского общества.

Напомним, что с января 2020 года Клинический врачебно-физкультурный диспансер Сургута по распоряжению правительства Югры перестал проводить медосмотры спортсменов. За исключением членов сборных команд округа, число которых составляет примерно 1/10 от общего количества атлетов.