Прения сторон по уголовному делу бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова пройдут в феврале

Прения сторон по уголовным делам экс-мэра Сургута Дмитрия Попова назначены на 13 февраля. Об этом сообщает интернет-газета Znak со ссылкой на участников судебного процесса.

Во время прения государственный обвинитель предложит судье свой вариант наказания для бывшего мэра: штраф, лишение свободы и тому подобное. Также обвинение выскажется о своей позиции о показаниях свидетелей и результатах экспертизы песка, которую Попов провел за свои деньги.

Напомним, уголовное преследование бывшего мэра Сургута длится с 2016 года. Его обвиняют в заключении сделки, из-за которой городской бюджет недополучил большие деньги: экс-глава (по версии следствия) продал песок по цене в четыре раза ниже рыночной стоимости. Однако свидетели утверждают, что дороже его продать было невозможно.

Арбитраж ХМАО отказал окружной прокуратуре в признании "песочной" сделки недействительной после трех лет рассмотрения дела, а замгубернатор Югры выступила в суде в пользу Попова.