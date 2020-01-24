​Вечером 24 января в Сургуте пройдет встреча Натальи Комаровой с горожанами

Сегодня, 24 января, в Сургут с рабочим визитом приедет губернатор Югры Наталья Комарова. Она проведет личную встречу с сургутянами. Мероприятие будет проходить в научной библиотеке Сургутского госуниверситета.

«Обсудим с вами самые наболевшие темы: уборку снега, вывоз мусора, работу общественного транспорта. Не стесняйтесь задавать вопросы — уделим внимание всем. Встречаемся в 18:00 в атриуме научной библиотеки СурГУ по адресу пр. Ленина, 1. Приходите заранее: с 16:00 на месте будут работать консультационные площадки», — отметил глава Сургута Вадим Швалов, который также будет присутствовать на встрече с жителями.