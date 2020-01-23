В ситуацию с закрытием физкультурного диспансера в Сургуте вмешались активисты ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта в Югре обратились к правительству округа с просьбой сохранить в Сургуте филиал окружного клинического врачебно-физкультурного диспансера.

Напомним, физдиспансер в Сургуте с января 2020 года по распоряжению правительства Югры перестал проводить медосмотры спортсменов и детей, занимающихся в секциях. Исключение было сделано только для членов сборных команд Югры, все остальные теперь должны проходить медосмотры в поликлиниках по месту жительства. Тренеры забили тревогу и обратились к губернатору Наталье Комаровой: после реорганизации диспансера юные спортсмены уже пропустили соревнования по нескольким видам, потому что не смогли вовремя получить медицинский допуск.

В Сургуте спортом занимаются более 13 тысяч человек, в 2019 году во врачебно-физкультурном диспансере прошли обследование 8929 человек. Также специалисты медучреждения занимались лечением и реабилитацией атлетов после спортивных травм.

По мнению сургутских тренеров, реорганизация окружного диспансера может самым негативным образом отразиться на развитии спорта в городе.

«Специалисты по спортивной медицине – люди штучной квалификации, от знаний доктора зависят не только медали спортсменов, но и их здоровье. Во многих видах спорта, как в синхронном плавании, на международные соревнования выходят совсем юные ребята, почти дети. Как сложится их взрослая жизнь после большого спорта, нередко зависит от спортивного врача, и разрушать годами сформированную систему преступно», - считает заслуженный деятель физической культуры РФ, тренер высшей категории по синхронному плаванию Светлана Ахмедова.

Кроме того, при прохождении медосмотра в городской поликлинике спортсменам придется сидеть в одной очереди с чихающими и кашляющими пациентами – а это риск заразиться инфекционными заболеваниями перед ответственными соревнованиями. Об этих рисках говорят и представители городских поликлиник: практически все они работают с предельной нагрузкой.

«Мы понимаем обеспокоенность спортивной общественности: поликлиникам действительно сложно соблюсти санитарно-эпидемиологическое благополучие, исключив смешение потоков больных пациентов и здоровых спортсменов. Для обеспечения необходимых условий требуются немалые ресурсы: на обучение специалистов, выделение дополнительных ставок, переоборудование зданий», — отмечает член регионального штаба ОНФ в Югре, главный врач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов.

В ближайшее время на площадке ОНФ в Югре запланировано заседание рабочей группы «Демография» по разрешению данной ситуации.