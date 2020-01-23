​Сургутский художественный музей присоединился к платформе дополненной реальности «Артефакт»

Художественный музей Сургута присоединился к проекту платформы дополненной реальности «Артефакт», в рамках которой уже было организовано две выставки. Третья как раз сейчас проходит в стенах учреждения — она посвящена творчеству сургутского художника Анатолия Курникова.

«Эта платформа полностью бесплатная, она поддерживается Министерством культуры РФ. И порядка 50 произведений искусства художественного музея уже представлены на этой платформе. Достаточно установить необходимую программу себе на планшет или смартфон, выбрать в списке Сургутский художественный музей и нужную выставку», — рассказывает пресс-секретарь СХМ Антон Ситдиков.

Камеру гаджета нужно навести на картину (ту, рядом с которой есть подпись со значком «А»), и на экране появятся несколько точек, которые активируются нажатием. Если к ним прикоснуться, то можно увидеть комментарии и пояснения сотрудников музея к тем или иным элементам картины, почитать информацию о художнике и узнать факты о создании этого конкретного предмета искусства.

«В 2020 году появилась возможность перевести платформу на английский язык, что снимает для нас языковой барьер при общении с иностранными посетителями, — рассказал Антон Ситдиков. — Ведь к нам часто обращаются представители различных сургутских компаний, которые хотят провести экскурсии для своих иностранных коллег».