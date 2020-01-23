​Куда сходить в Сургуте: Художественный музей представил программу выставок на 2020 год

В 2020 году Сургутский художественный музей подготовил для сургутян насыщенную программу из десяти выставок. Некоторые из них будут приурочены к памятным датам, некоторые пройдут самостоятельно, а некоторые уже стали хорошей традицией культурного учреждения.

О планах на ближайшие месяцы журналистам рассказали специалисты музея во время ежегодной пресс-конференции.

Нынешний год богат на юбилеи. Ключевых из них три: 75 лет Великой Победы, 90 лет Югре и 55 лет присвоению Сургуту статуса города.

«В преддверии предстоящих дат Сургутский художественный музей разработал событийно-выставочную программу «СХМ. АРТпрограмма 2020» – выставки/проекты/события», которая объединит все вышеперечисленные события. Программа нацелена на воспитание патриотизма, чувства гордости за культурное наследие своей страны и своей «малой» родины; предоставление широкого доступа к произведениям изобразительного искусства», — отмечает пресс-служба СХМ.

Стоит отметить, что не так давно музей присоединился к проекту платформы дополненной реальности «Артефакт», в рамках которой уже было организовано две выставки. Третья как раз сейчас проходит в стенах учреждения — она посвящена творчеству сургутского художника Анатолия Курникова. Платформа позволяет скачать соответствующее приложение на смартфон и, наводя его камеру на понравившуюся картину, прямо с экрана гаджета читать дополнительную информацию об этом произведении искусства. Даже гид не нужен.

А теперь подробнее самых интересных выставках по версии СИА-ПРЕСС.

Он гениален!

Юбилейная выставка Анатолия Курникова. Время проведения: январь-февраль.

В 2019 году художнику Анатолию Курникову исполнилось бы 70 лет. В честь этого вплоть до 2 февраля 2020 года Сургутский художественный музей представляет вниманию посетителей масштабную выставку, которая объединяет работы разных этапов творчества автора.

«Он работал ведущим художником нашего города. Именно в Сургуте началась история его персональных выставок. Мало каким художникам удается получить признание при жизни. Но Курникову повезло: было много поклонников его таланта. Его творчество до сих по любят, картины собирают и исследуют», — отмечает директор Сургутского художественного музея Ольга Перепечина.

И вот портрет!

Произведения искусства из собрания СХМ. Время проведения: март-май.

Портрет является одним из самых ярких видов изобразительного искусства, который очень любят как посетители музеев, так и сами мастера.

«Когда художник изображает портретируемого, то речь не всегда идет о полном сходстве. Зачастую художник изображает свое отношение к портретируемому. Например, если портретист был не в духе, по полотну сразу будет видно его настрой, — говорит Ольга Перепечина. — У посетителей выставки «И вот портрет!» будет возможность увидеть и рассмотреть портреты мужчин и женщин разных профессий, портреты стариков и детей, людей, запечатленных в момент повседневной деятельности. Работы выполнены в разных стилистических направлениях и техниках, созданы в мастерских и написаны в пленэрных поездках по России».

Война глазами очевидцев

Фронтовой рисунок и плакат. Время проведения: май-август.

Выставка готовится к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Экспонаты для нее предоставлены государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО»

В основе экспозиции - история пути участников военных событий: начиная с окопов и кровопролитных боев под Москвой и заканчивая взятием Берлина и падением рейхстага.

«Важно ответить, что на этой выставки будут представлены произведения, созданные не по мотивам войны и после нее. Они были созданы во время военных действий художниками, которые ушли на фронт, и теми людьми, которые воевали и уже впоследствии стали писать. В этих набросках, рисунках и картинах — история непростого пути советского солдата», — отмечает Ольга Перепечина.

Карикатурум

Зимняя коллекция. Время проведения: декабрь.

«В преддверии самого радостного и яркого праздника – Нового года – Сургутский художественный музей откроет тематическую выставку карикатур, посвященную замечательному времени года – Зиме. Зимняя коллекция иронической графики включила в себя работы художников из 15 стран мира. У посетителей выставки есть уникальная возможность взглянуть на наш сибирский город глазами международного сообщества карикатуристов и лишний раз убедиться, что время года веселью не помеха», — рассказывает директор музея.

Что интересно, далеко не все авторы карикатур видели сургутскую зиму, а некоторые и в России-то не бывали, но при этом посвятили свои работы именно сургутской морозной зиме.

«Карикатурум» давно стал брендом города и удостоин награды «Сделано в Сургуте». В этом году он будет проходить в 15-й раз.

Кстати, благодаря этому проекту сегодня СХМ обладает внушительной коллекцией произведений иронического искусства – 6 000 ед. хранения. Подобное музейное собрание – единственное в России.

С более подробной информацией обо всех остальных выставках Сургутского художественного музея вы можете ознакомиться на его официальном сайте