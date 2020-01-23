Администрация Сургута назвала два возможных варианта завершения строительства ЖК «Любимый» и ЖК «Уютный»

У администрации Сургута в планах на 2020 год предусмотрено два варианта завершения строительства жилых домов № 1 и № 2 в 31Б мкрн ЖК «Любимый», а также домов № 2 и № 6 в 44мкрн ЖК «Уютный». Об этом СИА-ПРЕСС рассказал заместитель главы города Владимир Шмидт. В настоящее время разрабатывается финансовая модель по достройке жилых домов.

«Согласно первому варианту, мы определим организации для завершения строительства объектов или выкупа прав требований по договорам долевого участия в строительстве. Второй вариант заключается в запуске процедуры банкротства в отношении ООО «СеверСтройПартнер» и ООО «ДЭП» и впоследствии достройки жилых домов силами Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства», — заявил Шмидт.

Отметим, что в настоящее время сотрудниками городской администрации разрабатывается финансовая модель по достройке жилых домов, а на сегодняшний день, разрешение на ввод в эксплуатацию получили две новостройки: ЖК «ВостокСтрой-Капитал» и СЗ «Новострой».