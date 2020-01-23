В Сургуте жители многоэтажки задыхаются от запаха гниющих продуктов

В Сургуте жители многоквартирного дома по адресу 30 лет Победы, 46, жалуются на запах разложения, стоящий в подъезде. Об этом стало известно на городском портале «Твой Сургут».

Как оказалось, причиной всему стал мусор, выброшенный одним из проживающих.

«У одного из жильцов сломался холодильник и стухшее мясо с рыбой он выбросил в мусоропровод. Сейчас запах в подъезде усиливается из-за гниения в стенках трубы. В близлежащих квартирах теперь также воняет трупным запахом, который разносится по всему дому вентиляционной системой. В квартире невозможно находится из-за усиливающегося запаха. Работники ЖКХ не принимают активных действий по ликвидации запаха и сложившейся ситуации. Я без задолженностей оплачиваю коммуналку и имею право на жизнь без постороннего запаха», — пишет сургутянин Альфред Назипов.

В администрации Сургута заявили, что в управляющую организацию направлено обращение, для очистки мусоропровода, мусороприемной камеры и контейнера, и возможной промывки оборудования для устранения неприятных запахов.