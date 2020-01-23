Жители Северо-Восточного жилого района Сургута остались без тепла из-за прорыва трубопровода

Сегодня, 23 января, жители 33 микрорайона Сургута временно сократилась подача тепла и горячей воды из-за прорыва магистрального трубопровода.

По сообщению «Городских тепловых сетей», авария случилась в 9.30 утра. Вскоре на место приехала ремонтная бригада, и через четыре часа проблему удалось устранить.

Отмечается, что из-за происшествия люди получали меньше тепла, но о полном отключении снабжения речи не шло:

«Никаких отрицательных последствий для населения города Сургута данное повреждение не несет, так как отключение теплоснабжения жилого фонда не производилось. На период устранения повреждения были снижены параметры по теплоснабжению и горячему водоснабжению в жилых домах по адресам: улица 30 лет Победы д. 37, д. 41, д. 50», - сообщили в ГТС, уточнив, что сейчас горячая вода подается в прежнем объеме.

Как выяснилось, труба повредилась из-за изношенности и разрушения металла от коррозии.