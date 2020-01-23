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Эксперт назвал причину обвала акций Сургутнефтегаза

Основной причиной резкого падения обыкновенных акций ОАО «Сургутнефтегаз» стало отсутствие каких-либо корпоративных новостей. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

По его словам, снижение стоимости акций всегда происходит ввиду отсутствия новостей.

«Ранее в сентябре, октябре и декабре обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза уже показывали три мощные волны роста. Цена поднялась с 25,5 до 54,5 руб. При этом каких-то дополнительных корпоративных событий, способных оправдать подобное движение, не появлялось. Так что и сейчас при падении бумаг, отсутствие инфоповодов не вызывает удивления», — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС аналитик.

Отметим, что по заявлению специалиста, падение обыкновенных акций нефтегазовой компании продолжится.

Напомним, что вчера акции Сургутнефтегаза обвалились на шесть процентов.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 383, комментариев: 1


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 16:35
Какую потрясающую "экспертизу" провел "эксперт"! нет, ну просто восхитительную! сразу вспомнилась цитата из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России": — Значит, мы можем взлететь на воздух?
— Обязательно… э, тут ведь как: можете взлететь, а можете не взлететь.

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