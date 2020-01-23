Эксперт назвал причину обвала акций Сургутнефтегаза

Основной причиной резкого падения обыкновенных акций ОАО «Сургутнефтегаз» стало отсутствие каких-либо корпоративных новостей. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

По его словам, снижение стоимости акций всегда происходит ввиду отсутствия новостей.

«Ранее в сентябре, октябре и декабре обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза уже показывали три мощные волны роста. Цена поднялась с 25,5 до 54,5 руб. При этом каких-то дополнительных корпоративных событий, способных оправдать подобное движение, не появлялось. Так что и сейчас при падении бумаг, отсутствие инфоповодов не вызывает удивления», — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС аналитик.

Отметим, что по заявлению специалиста, падение обыкновенных акций нефтегазовой компании продолжится.

Напомним, что вчера акции Сургутнефтегаза обвалились на шесть процентов.