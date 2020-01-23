Роспотребнадзор Югры усилил контроль за аэропортом Сургута из-за китайского коронавируса

Роспотребнадзор Югры распорядился об усилении санитарно-карантинного контроля в международном аэропорте Сургута из-за сообщений о смертельной опасности коронавирусной инфекции, обнаруженной в Китае.

Как сообщает управление, контроль усилен во всех международных аэропортах Югры: в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Однако последнему уделяется особое внимание, так как из Сургута есть рейсы в Таиланд, где зарегистрирован случай заражения неизученной болезнью.

Выявлять пассажиров с признаками инфекции будут с помощью тепловизионной аппаратуры, которая дистанционно выявляет повышенную температуру в потоке людей.

СИА-ПРЕСС направил запросы в аэропорт Сургута и местный отдел Роспотребнадзора, чтобы узнать подробности контроля.

Напомним, в январе 2020 СМИ сообщили о появлении в Китае нового вида коронавируса, который вызывает пневмонию. Уже известно о девяти летальных исходах. Накануне, 22 января, появились первые сообщения о подозрении на заболевание у пассажира, прибывшего в Санкт-Петербург.