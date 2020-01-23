​В Сургуте представители органов внутренних дел ответят на вопросы жителей города

В Сургуте представители органов внутренних дел проведут встречу с жителями города. День открытых дверей состоится 24 января в многофункциональном центре Сургута по адресу Югорский тракт, 38 с 14:00 до 16:00.

Во время проведения мероприятия полицейские расскажут горожанам о том, какие государственные услуги оказываются органами внутренних дел. Также жители города смогут задать вопросы и оставить обращения.

«Полиция — это не только борьба с преступниками и суровые люди в форме, но и работа с населением», – подчеркнул глава Сургута Вадим Шувалов.