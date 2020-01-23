​В Сургуте открылась фотовыставка под открытым небом «Самая красивая страна», побывавшая в 17 странах

Жители и гости Сургута могут насладиться фотовыставкой под открытым небом «Самая красивая страна». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил глава города Вадим Шувалов.

«Ее установили на площади Советов, можно прийти посмотреть в любое время. Это снимки победителей прошлого конкурса, простых людей, которые не занимаются фотографией профессионально. Выставка уже побывала в 17 странах, включая Францию, Непал, Северную Македонию и США», – рассказал мэр.

Он также напомнил, что 14 октября 2019 года стартовал новый сезон фотоконкурса, заявится на который можно до 16 февраля. Главные условия – фотография должна быть необычной, красивой и сделана в России.

«Победителям вручат по 250 000 рублей. Для детей предусмотрены отдельные номинации. Но важнее денег, на мой взгляд, что вашу работу увидят жители всего мира», – подытожил Шувалов.