​В Сургуте объявили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление дворов и елок

Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсести «Вконаткте»

Накануне, 22 января, в Сургуте прошло награждение победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов, дворов и елок. Церемония объявления победителей состоялась во Дворце торжеств.

Всего было выбрано 49 победителей, а лидерами оказались жильцы домов по улицам Каролинского, 10, Киртбая, 7, а также УК «Возрождение», которая обслуживает несколько дворов ул. Мелик-Карамова».

«Меня радует, что с каждым годом участников становится больше, а значит и город хорошеет», – отметил глава города Вадим Шувалов.

В конкурсе также принимали участие школы, детские сады, учреждения культуры и допобразования, больницы и поликлиники.