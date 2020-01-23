Губернатор Югры обсудит с жителями Сургута качество уборки снега и вывоза мусора

Губернатор Югры Наталья Комарова встретится с сургутянами 24 января, чтобы обсудить с ними качество уборки снега, вывоза мусора, а также работу автобусов. Об этом она сообщает в своем «Инстаграме»:

«Обсудим волнующие сургутян темы: уборка снега, вывоз ТКО, работу городского общественного транспорта. Это наиболее “популярные” вопросы горожан».

Встреча состоится в 18 вечера в атриуме научной библиотеки СурГУ на проспекте Ленина, 1. На мероприятии будет присутствовать глава города Вадим Шувалов.

Напомним, с началом первых снегопадов Сургут столкнулся с проблемой нечищеных от снега дворов. Глава города предложил горожанам чаще жаловаться на управляющие компании и пообещал оштрафовать их. Сургутские УК объясняют ситуацию тем, что они не могут соперничать с предпринимателями.