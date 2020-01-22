Акции Сургутнефтегаза падают в цене второй день подряд

Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз» сегодня обвалились на 6 процентов. Теперь стоимость одной ценной бумаги компании составляет 48,82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Отметим, что вчера обыкновенные акции нефтегазовой компании также падали, но на 5% - до 51,295 рубля за штуку. Столь резкое снижение стоимости «Сургутнефтегаза» специалисты связывают с отсутствием корпоративных новостей.

Напомним, что в октябре 2019 года обыкновенные акции Сургутнефтегаза на московской бирже резко подорожали на 16,7 процентов.