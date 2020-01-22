Глава Сургута назвал управляющие компании, которые оштрафуют за некачественный вывоз снега

Глава Сургута Вадим Шувалов озвучил какие управляющие компании хуже всего справляются с вывозом снега с дворовых территорий. Об этом стало известно на его странице «Вконтакте».
Так в список попали 15 УК, это:
- ООО «УК Гравитон»;
- ООО УК «Запад»;
- ООО УК «ЗАСК»;
- ООО УК «Сервис-3»;
- ООО УК «ДЭЗ ВЖР»;
- ООО «УК ДЭЗ ЦЖР»;
- ООО УК «Уют»;
- ООО РЭУ № 6;
- ООО РЭУ № 8;
- ООО УК «Система»;
- ТСЖ «Комфорт»;
- ТСЖ «Возрождение»;
- ТСЖ «Светлое»;
- ТСЖ «Энтузиасты»;
- ООО УО «Град Сервис».
Больше всего нарушений зафиксировано в работе УК «Сервис-3» и УК «ДЭЗ ЦЖР». В суммарности эти организации не убрали снег в 141 дворовой территории.
Отметим, что всего сотрудники администрации Сургута проверили 450 дворов, а всю информацию о нарушениях передали в Жилстройнадзор.