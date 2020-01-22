Глава Сургута назвал управляющие компании, которые оштрафуют за некачественный вывоз снега

Глава Сургута Вадим Шувалов озвучил какие управляющие компании хуже всего справляются с вывозом снега с дворовых территорий. Об этом стало известно на его странице «Вконтакте».

Так в список попали 15 УК, это:

ООО «УК Гравитон»;

ООО УК «Запад»;

ООО УК «ЗАСК»;

ООО УК «Сервис-3»;

ООО УК «ДЭЗ ВЖР»;

ООО «УК ДЭЗ ЦЖР»;

ООО УК «Уют»;

ООО РЭУ № 6;

ООО РЭУ № 8;

ООО УК «Система»;

ТСЖ «Комфорт»;

ТСЖ «Возрождение»;

ТСЖ «Светлое»;

ТСЖ «Энтузиасты»;

ООО УО «Град Сервис».

Больше всего нарушений зафиксировано в работе УК «Сервис-3» и УК «ДЭЗ ЦЖР». В суммарности эти организации не убрали снег в 141 дворовой территории.

Отметим, что всего сотрудники администрации Сургута проверили 450 дворов, а всю информацию о нарушениях передали в Жилстройнадзор.