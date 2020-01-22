Полицейские в Сургуте случайно нашли вора, задержанного за пьянство в поезде

Полицейские Сургута сняли с поезда мужчину, которому отказали в проезде из-за распития алкоголя. Когда его доставили в дежурную часть и обыскали, выяснилось, что он украл у другого пассажира смартфон и банковскую карту.

Как сообщает пресс-служба полиции на транспорте, мобильник и карта принадлежат человеку, который ехал в Челябинскую область. Его обворовал 38-летний житель Тобольска, когда возвращался из вагона-ресторана в свое купе. Был ли он в момент кражи пьяным не уточняется.

Телефон с кредиткой возвращены владельцу, а против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "кража". Ведется расследование.

