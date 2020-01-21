В Сургуте водитель маршрутки врезался в автобус

Сегодня днем в Сургуте на улице Крылова столкнулись маршрутка №12 и автобус выполняющий рейс №45. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в УМВД Сургута.

«Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. Кто именно виноват в ДТП, пока неизвестно. Пострадавших нет», — заявили корреспонденту СИА-ПРЕСС в ведомстве.

Однако по словам пассажиров маршрутки, именно водитель «ПАЗ» стал виновников аварии. А причиной всему стала попытка обогнать автобус.

Впрочем, в скором времени в городской Госавтоинспекции установят истинные причины данного ДТП.