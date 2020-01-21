22 января в Сургуте ожидается метель с сильным ветром

Завтра, 22 января на улицах Сургута ожидается метель, снегопад, а также сильный ветер порывами до 17 м/с. Об этом сообщает городское гидрометеорологического бюро.

На протяжении дня температура воздуха не превысит в среднем минус 15 градусов, а ночью температура опустится до минус 13.

В связи с возможными погодными условиями управление по делам ГО и ЧС советует жителям города: не выходить на улицу без необходимости, не стоять под линиями электропередач, а также при возможности поставить машину в гараж, при его отсутствии транспорт следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.