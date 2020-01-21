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В Сургуте запретят комиссию за платежи по услугам ЖКХ, как и во всей России

Накануне, 20 января, стало известно об инициативе депутатов Государственной Думы запретить банкам по всей стране взимать комиссию за платежи по услугам ЖКХ. Об этом сообщил глава фракции «Единая Россиия» в Госдуме Сергей Неверов в интервью с «Известиями».

Законопроект будет внесен на рассмотрение парламентариям до конца февраля. Идею уже поддержали в Центробанке.

Инициатива связана с тем, что управляющие компании и банки по всей России установили комиссию за услуги ЖКХ в расчетно-кассовых центрах от 0,5 до 2 процентов, что сказывается на кошельках малообеспеченных граждан.

Если закон будет принят, то он будет действовать по всей России, то есть нововведение коснется и Сургута.

Напомним, жители Сургута вынуждены платить 1-процентную комиссию за коммуналку в РКЦ ЖКУ. Плата была введена повторно: изначально она взималась в декабре 2018 года в течение 28 дней, затем ее временно отменили из-за недовольства горожан, писавших письма в Федеральную антимонопольную службу.

Администрация Сургута всегда высказывалась против комиссии, но чиновникам не хватает полномочий, чтобы остановить побор или вернуть сургутянам деньги.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 137, комментариев: 1


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Комментарии:
Румпельштильцхен
не нравится
Сегодня в 11:32
Таких инициатив выгон и тележка. Запретят-тогда и пишите

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