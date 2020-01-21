Власти Сургута продают Агентство воздушных сообщений, пока оно не стало убыточным

Администрация Сургута хочет продать Агентство воздушных сообщений. До 31 января полный пакет акций будет выставлен на электронный аукцион. Соответствующее решение одобрили депутаты городской думы сегодня, 20 января.

Вопрос о продаже акций агентства стоял перед думой больше пяти лет – им занимались избранники прошлых созывов. Однако в этот раз чиновники смогли убедить депутатов в целесообразности приватизации.

Да, агентство все еще рентабельно – в этом году бюджет может получить прибыль до четырех миллионов рублей. Но по заверению замглавы Сургута Николая Кривцова, ликвидность предприятия падает: администрация прогнозируют резкое снижение доходов в три раза уже в следующем году из-за ухода этой сферы в интернет. Когда это произойдет, агентство уйдет в минус и станет убыточным.

Следовательно, продавать бизнес нужно сейчас, пока он приносит деньги и интересен инвесторам.

Стартовая цена акций – 317 миллионов рублей. В ходе аукциона стоимость может вырасти.

Депутат Василий Птицын поинтересовался, входит ли в пакет акций помещение. Чиновники подтвердили, что в цену включены все активы предприятия. Проще говоря, агентство будет приватизировано полностью, включая здание.

А председатель комитета по нормотворчеству Василий Голодюк выразил обеспокоенность тем, что приватизация может подставить сургутян, которые получают документы на льготные отпуска в агентстве. Однако представители горадминистрации заявили, что нужные бумаги можно получить далеко не только в муниципальном предприятии.

Напомним, в 2019 году власти города также продали помещения центральной аптеки на улице Ленина, чтобы погасить долги учреждения и сохранить социально значимое муниципальное предприятие.