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Власти Сургута продают Агентство воздушных сообщений, пока оно не стало убыточным

Администрация Сургута хочет продать Агентство воздушных сообщений. До 31 января полный пакет акций будет выставлен на электронный аукцион. Соответствующее решение одобрили депутаты городской думы сегодня, 20 января.

Вопрос о продаже акций агентства стоял перед думой больше пяти лет – им занимались избранники прошлых созывов. Однако в этот раз чиновники смогли убедить депутатов в целесообразности приватизации.

Да, агентство все еще рентабельно – в этом году бюджет может получить прибыль до четырех миллионов рублей. Но по заверению замглавы Сургута Николая Кривцова, ликвидность предприятия падает: администрация прогнозируют резкое снижение доходов в три раза уже в следующем году из-за ухода этой сферы в интернет. Когда это произойдет, агентство уйдет в минус и станет убыточным.

Следовательно, продавать бизнес нужно сейчас, пока он приносит деньги и интересен инвесторам.

Стартовая цена акций – 317 миллионов рублей. В ходе аукциона стоимость может вырасти.

Депутат Василий Птицын поинтересовался, входит ли в пакет акций помещение. Чиновники подтвердили, что в цену включены все активы предприятия. Проще говоря, агентство будет приватизировано полностью, включая здание.

А председатель комитета по нормотворчеству Василий Голодюк выразил обеспокоенность тем, что приватизация может подставить сургутян, которые получают документы на льготные отпуска в агентстве. Однако представители горадминистрации заявили, что нужные бумаги можно получить далеко не только в муниципальном предприятии.

Напомним, в 2019 году власти города также продали помещения центральной аптеки на улице Ленина, чтобы погасить долги учреждения и сохранить социально значимое муниципальное предприятие.


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21 января в 08:52, просмотров: 9594, комментариев: 17


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Комментарии:
Румпельштильцхен
не нравится
21 января в 09:51
Действительно, продажи давно в инет ушли, а тут еще 4 ляма прибыли в год имеют-неплохо. Как раз справки о стоимости проезда наверно вытягивают.
Румпельштильцхен
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21 января в 09:53
>продавать бизнес нужно сейчас, пока он приносит деньги и интересен инвесторам

Да пятерочке или магниту пофиг на ваш бизнес, им помещение в центре интересно. Я так думаю пока АВС рентабельно-пусть работает. Люди привыкли, да и рабочие места опять же
Флудер
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21 января в 11:36
Приблизительно 320 млн. стартовая цена. Годовой доход 4 млн. Таким образом, доходность менее одного процента годовых? Никто ради такого не стал бы держать, продать и купить облигации федерального займа выгоднее будет.
Флудер
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21 января в 11:40
Опечатка. Чуть -_более_ одного процента. 1,25.
Не хотелось бы поднимать панику, но стремление пана-головы все поскорее распродать, нежели искать выгодные схемы использования, косвенно свидетельствуют о том, что таки перспективы у Сургута туманные. Что бы там ни говорили про рост до полумиллиона и т.п.
Румпельштильцхен Флудер
не нравится
21 января в 13:26
Дядя Вадим, перелогиньтесь
Румпельштильцхен
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21 января в 13:31
Городской рынок в аренду сдавать собрались, а помещение АВС кому помешало? Или наоборот-понадобилось?

Румпельштильцхен
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21 января в 13:33
Кстати рынок тоже в плюсе, хоть и в небольшом. На дно его тянет бывшая гостиница "Кедр", которая как та груша, которую нельзя скушать
Будулай Алмазов
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21 января в 13:38
С развитием искусственного интеллекта и повсеместном проникновении и-нета отпадет надобность во многих профессиях. И будущее совсем рядом на примере агентства. А городские власти мечтают о 500 тыс. населения.
Румпельштильцхен Будулай Алмазов
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21 января в 13:44
Таксисты и барыги всегда в тренде
Будулай Алмазов Румпельштильцхен
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21 января в 14:09
Когда продуктовый ритейл перейдет на кассы самообслуживания, то несколько тысяч низкоквалифиированных работников поинтересуется у пана головы, какую работу он им может предложить взамен.
Румпельштильцхен Будулай Алмазов
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21 января в 14:20
Такие кассы уже не в новинку. Неудобные. Расходы на охранников увеличивать придется. Сейчас оптимум для владельцев-сейчас на кассе, через полчаса товары раскладывает, а еще через 5 минут полы моет + присматривают за покупателями 100% времени ибо недостачу на всех раскидывают. М-многофункциональность и взаимозаменяемость.
Будулай Алмазов Румпельштильцхен
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21 января в 14:30
Скорее всего, сделают систему автоматического считывания информации с упаковок при прохождении аппарата типа такого, как в аэропорту на досмотре. И деньги автоматически слупят. А если не будет на карте необходимого минимума средств, то ИИ и в магазин не пустит.
Флудер Будулай Алмазов
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21 января в 14:34
Автоматически выдаст кредит под 59,9%.
Будулай Алмазов Флудер
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21 января в 14:40
Кстати, вариант. И с таксистами Яндекс со временем порешает все проблемы к их неудовольствию. А автопилот, способный провести автобус по маршруту наверняка уже и сейчас есть.Так что и пилоты городского транспорта в обозримом будущем придут с мэром поговорить.
сургутянка Румпельштильцхен
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21 января в 16:12
Да,да! Основная прибыль за счёт справочек льготникам.
Причем, в основном все летаем самолётом, а вот справочки требуют предоставить на поезд. Почему то столько лет и не могут запомнить, что проезд на поезде дороже, чем на самолёте Ни чем не гнушаются, лишь бы заработать. Такова жизнь!


.
сургутянка
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21 января в 16:21
Давно пора! И всех на улицу! Часть справочек требуют незаконно.
вера
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21 января в 17:07
давно пора

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